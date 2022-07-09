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ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: Antalya Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

09.07.2022 04:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya bayram namazı saati, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Müslümanların heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nın birinci günü. Peki Antalya bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet Antalya Kurban Bayramı namazı saatleri ve konuya ilişkin detaylar...

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: Antalya Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Antalya bayram namazı, Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bayram namazını kılarak ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca Müslüman "Antalya Kurban Bayramı namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 2022 yılında Kurban Bayramı 9 Temmuz itibariyle idrak edilecek.

2022 ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Antalya'da bayram namazı bugün saat 06.18'de cemaatle beraber kılınacak. Antalyalılar Kurban Bayramı namazının ardından verilecek Bayram Hutbesini dinleyecek.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Her sene bayramlarda toplu olarak kılındığı bilinen bayram namazı, Müslümanlar arasındaki bağın ve birliğin gelişmesine katkı sunmakta ve bayram kutlamasına vesile olmaktadır. Namazın sonrasında caminin bahçesinde bayramlaşan vatandaşlar arasında toplumsal birlik ve beraberlik duygusu güçlenir.

Ayrıca okunan bayram hutbesi sünnettir ve namazın ardından okunan bu hutbeler, vatandaşlar için güzel tavsiyeler içerip yol gösterici özellik taşır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kabine Toplantısı'nın sonrasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli oldu. Tatil toplamda 9 güne çıktı. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatili 17 Temmuz 2022 Pazar gününe dek devam edecek.

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