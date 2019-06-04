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Antalya bayramı ‘dolu dolu’ yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 16:09 | Son Güncelleme

Antalya’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı.Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasından dolayı Antalya’ya akın eden vatandaşlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde aldı.

Antalya’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasından dolayı Antalya’ya akın eden vatandaşlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde aldı. Hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler sahili doldurdu. Deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfini çıkaranlar, Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı. Bazı vatandaşlar deniz kenarında güneşlenip spor yapmayı, bazıları ise piknik yapmayı tercih etti.

"İlk defa bu kadar yoğun görüyoruz"
Sahile gelen Ayşenur Koçak, “Sıcakta evde duramadığımız için kendimizi sahile attık. Antalya yazın da, kışın da güzel. 7 yıl önce geldim Antalya’ya ama sahili ilk defa bu kadar yoğun gördüm” dedi.
Tatilcilerden Nazlı Çekmece, ailesiyle birlikte sahilde deniz ve piknik keyfi yaptıklarını anlattı. Çekmece, "Keyifli bir bayram geçiriyoruz. Tatil dolayısıyla çok yoğunluk var ama gayet güzel” diye konuştu.

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