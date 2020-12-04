Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek 3,5 Ay Sonra Taburcu Oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tedavi süreci boyunca Böcek’in sağlık durumuyla ilgili her gün açıklama yaptı. Uzun süren kritik ve stabil seyrin ardından Böcek, 9 Kasım’da yoğun bakımdan çıkarıldı.

Böcek, durumu daha da ağırlaşınca, 24 Eylül’de, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Solunum kaslarında sorun oluştuğundan daha rahat nefes alabilmesi için nefes borusunda delik açıldı.

Böcek, Corona virüsü testinin pozitif çıktığını ilk olarak 17 Ağustos’ta duyurmuştu. Hastanede tedavi altına alınan Böcek, durumu ağırlaşınca 7 Eylül’de yoğun bakıma alınmış ve ardından entübe edilmişti.

Muhittin Böcek son olarak 1 Aralık’ta hastanede çekilmiş bir video mesajını paylaşmıştı.

Böcek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum.” ifadesini kullandı.

10 gün sonra Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Böcek’in ilk görüntülerini kendi Twitter hesabından paylaştı.

Görüntülerde Böcek'in, Özkan'la konuşması yer alıyordu. Böcek “Nasıl hissediyorsunuz?”sorusunu "Sayenizde çok iyiyim. Şu anda 100 günü geçtik. Bu süreçte gece gündüz demeden çalışan şahsınız ve bütün sağlık çalışanlarına, dua edenlere, arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Hemşireler, doktorlar gece gündüz demeden çok ilgilendi. Dualarım size. Her şey için teşekkür ediyorum.” diyerek yanıtlıyordu

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

Öte yandan Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı.

Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş yaptığı açıklamada, Kadir Topbaş'ın 16 Kasım tarihinden bu yana tedavi gördüğü hastanede bu sabah itibariyle yoğun bakıma alındığını söyledi. Doktorlar Topbaş'a uygulanan yoğun basınçlı oksijen tedavisinin yetersiz kalması halinde solunum cihazına bağlanacağını belirtti.

