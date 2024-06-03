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  4. Antalya Belediye başkanının makam aracına cam bardak fırlatıp sileceğine zarar vermişti! Şüpheli gözaltına alındı

Antalya Belediye başkanının makam aracına cam bardak fırlatıp sileceğine zarar vermişti! Şüpheli gözaltına alındı

03.06.2024 18:36
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Antalya'nın Finike ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi'nin makam aracına geçen cumartesi gecesi belediye hizmet binası önünde park halindeyken zarar verildi. Güvenlik kameralarından yapılan incelemenin ardından olayın şüphelisi B.K. gözaltına alındı. Üzerine cam bardak fırlattığı aracın sileceğine zarar veren şüphelinin kendisini de yaraladığı ve kanını makam aracına sürdüğü tespit edildi. Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, kınadığı olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Antalya Belediye başkanının makam aracına cam bardak fırlatıp sileceğine zarar vermişti! Şüpheli gözaltına alındı

Finike ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi'nin makam aracına geçtiğimiz cumartesi zarar verildi. Araç belediye hizmet binasının önünde park halindeyken üzerine cam bardak fırlatıldı ve aracın silecekleri zarar gördü. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin makam aracına zarar verilmesi olayına ilişkin kamu malına zarar verme suçu kapsamında Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında şüpheli tespit edilerek gözaltına alınmış, 03.06.2024 tarihinde Finike Adliyesi'nde mevcutlu olarak işlemleri tamamlanmış olup, hakkında 'kamu malına zarar verme' suçu kapsamında yürütülen soruşturma devam etmektedir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip hakkında kamu davası açılacaktır" denildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Belediye başkanı CHP
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