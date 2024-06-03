Antalya Belediye başkanının makam aracına cam bardak fırlatıp sileceğine zarar vermişti! Şüpheli gözaltına alındı

Finike ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi'nin makam aracına geçtiğimiz cumartesi zarar verildi. Araç belediye hizmet binasının önünde park halindeyken üzerine cam bardak fırlatıldı ve aracın silecekleri zarar gördü. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin makam aracına zarar verilmesi olayına ilişkin kamu malına zarar verme suçu kapsamında Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında şüpheli tespit edilerek gözaltına alınmış, 03.06.2024 tarihinde Finike Adliyesi'nde mevcutlu olarak işlemleri tamamlanmış olup, hakkında 'kamu malına zarar verme' suçu kapsamında yürütülen soruşturma devam etmektedir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip hakkında kamu davası açılacaktır" denildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





