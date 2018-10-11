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"Antalya bu sene 14 milyon konuk ağırlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:21 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi, misafir odası. İnşallah bu sene 14 milyon konuğunu ağırlayacak"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi ve misafir odası olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene 14 milyon konuğunu ağırlayacak."dedi.

Muratpaşa ilçesinde üçüncüsü düzenlenecek "Kaleiçi Old Town Festivali" için farklı ülkelerden şehre gelen aralarında Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts'ın da bulunduğu heyet, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Vali Karaloğlu, konuklarla bir süre sohbet etti.

Karaloğlu, kentin simgelerinden Kaleiçi Festivali'nin başlayacağını hatırlattı.

Muratpaşa Belediyesinin bu değeri daha çok bilinir kılmak için festivali yaptığını aktaran Karaloğlu, "Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi, misafir odası. İnşallah bu sene 14 milyon konuğunu ağırlayacak. Kent, tarihi güzellikleri ve turistik mekanlarıyla önemli. Kaliteli otelleri, mavi bayraklı plajları var." diye konuştu.

Başkan Uysal da dünyanın dört bir tarafından gelenlere kucak açtıklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaleiçi Muratpaşa Münir Karaloğlu Ümit Uysal

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