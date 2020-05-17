Antalya, Bursa, Marmaris ve Adana'da sıcaklık rekoru kırıldı

Antalya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38.8 derece ile kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayı en yüksek sıcaklığı 26 Mayıs 1945 tarihinde 38.7 derece ölçülmüştü. Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte cumartesi günü en yüksek sıcaklık 37.4 derece ölçülürken, bugün öğle saatlerinde en yüksek sıcaklığın 41 derece olması bekleniyor. İLK KAYIT 91 YIL ÖNCE TUTULDU Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 26 Mayıs 1945 tarihinde 38.7 derece ile kırılmıştı. Bugün ise termometreler saat 11.23'te 75 yıl önceki en yüksek sıcaklık 38.7'yi gösterdi. Yalnızca 7 dakika sonra termometreler son 91 yılın en yüksek sıcaklığı olan 38.8'i göstererek rekor kırıldı. Kentte nem oranının yüzde 8, deniz suyu bıcaklığının ise 24 derece olduğu kaydedildi.

40 DERECEYİ GEÇTİ Antalya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru bugün 38.8 derece ile kırılırken, öğle saatlerinde sıcaklık 40 dereceyi geçti. Saat 12.30'te kaydedilen sıcaklık 40.2 derece oldu. SICAKLIK 41.8'DEN SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ Antalya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru bugün 38.8 derece ile kırılırken, öğle saatlerinde sıcaklık 40 dereceyi geçti. Saat 13.45'te kaydedilen sıcaklık 41.8 derece oldu. Sıcaklık değeri saat 14.00'ten sonra düşüşe geçti. Yarınki sıcaklıkların da 40 derecenin üzerinde olmasının beklendiği kaydedildi. BURSA'DA 75 YILIN SICAK REKORU Bursa'da, son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38 derece ile kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayı en yüksek sıcaklığı 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ölçülmüştü. Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte cumartesi günü en yüksek sıcaklık 35 derece ölçülürken, bugün ise öğle saatlerinde en yüksek sıcaklık 38 derece olarak ölçüldü.

İLK KAYIT 91 YIL ÖNCE TUTULDU Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ile kırılmıştı. Bugün ise termometreler saat 13.30'da 38 dereceyi gösterdi. Kentte nem oranının ise yüzde 51 olduğu kaydedildi. BİR REKOR DA MARMARİS'TEN Akdeniz ve Ege'de mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, Muğla'nın ünlü turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de yaşamı olumsuz etkiledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı bölgede, yüksek sıcaklığın da etkisiyle cadde ve sokaklar tamamen boşaldı. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgi göre, ilçede meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1980'li yıllardan bu yana, ilk kez mayısta hava sıcaklığı 40,1 derece kaydedildi. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede, denize girme yasağı devam ettiğinden vatandaşlar evleri ve iş yerlerinde serinlemeye çalıştı. İlçede gün boyu güneş altında kalan termometrelerin 47 dereceyi göstermesi dikkati çekti.