Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek görevine başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Muhittin Böcek göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Böcek, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende mazbatasını, Antalya Seçim Kurulu Başkanı Güray Berkay'dan aldı.

Aynı törende Konyaaltı Belediye Başkanlığına seçilen Semih Esen'e de mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sami Yalçın verdi.

Tören sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Böcek, makamda gerçekleşen devir teslim töreninde görevi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin'den devraldı.

Böcek, makamda yaptığı konuşmada, "Ben (Menderes) Türel başkanımızdan devralmak isterdim. Belki il dışı, belki yoğun programları nedeniyle gelememiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra belediye binası önünde kurulan platformda vatandaşlara seslenen Böcek, doğup büyüdüğü topraklara ve Antalyalılara vefa borcunu ödemek üzere Antalya'da görevi devraldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür eden Böcek, "İttifakın dışında kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza sahip çıkan, Cumhuriyet'imize sahip çıkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine inanan, al bayrağımıza sahip çıkan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.