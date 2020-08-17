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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

17.08.2020 12:40 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Böcek " Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek” dedi.

Böcek Twitter’dan yaptığı açıklamada hastanede kontrol amaçlı karantina altında olduğunu duyurdu.

“Hafif halsizlik vardı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Serap Belovacıklı, VOA Türkçe’ye Böcek’in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Belovacıklı, Böcek’e rutin olarak testler yapıldığını, son testin pozitif çıktığını söyledi. Oğluna yapılan testinse negatif olduğunu belirtti.

Belovacıklı’nın verdiği bilgiye göre Böcek’in son 5 gün içinde temas halinde olduğu mesai arkadaşlarına da testler yapılacak. Duruma göre onlar da karantina altına alınacak.

Yapılan son testler sırasında Böcek’te hafif halsizlik dışında belirti yoktu. Belovacıklı, Böcek’in şu an iyi durumda olduğunu, kontrol ve testlerin devam edeceğini söyledi.

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