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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi trafik kazası geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 12:59 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, seçim çalışmalarından döndüğü sırada trafik kazası geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, seçim çalışmalarından döndüğü sırada trafik kazası geçirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada Ebru Türel’in burnu kırılırken, diğer otomobilde bulunan 3 üniversite öğrencisi de yaralandı.
Kaza dün akşam 19.00 sıralarında Gürsü Mahallesi 304 ve 307 sokağın kesiştiği sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Çalışma sonrası Veli Karacan yönetimindeki 07 MNB 06 plakalı otomobille evine dönüş yoluna geçen Türel’e, iki sokağın kesiştiği noktada, içinde 3 üniversite öğrencisinin bulunduğu 38 KE 604 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Türel’in içinde bulunduğu araç, park halindeki 21 AAD 25 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada arka koltukta oturan Ebru Türel’in başını ön koltuğa çarpması sonucu burnu kırıldı.
Diğer araçta bulunan üniversite öğrencileri sürücü Esra Tontu (20), Büşra Gedik (19) ve Berkay Bilge (18) çeşitli yerlerinde yaralandı. Ebru Türel çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine öğrenciler ise özel bir hastaneye götürüldü.
Hastanede burnu atele alınan Ebru Türel, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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