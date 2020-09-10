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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Böcek'le ilgili son dakika haberi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 12:32 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan ve akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından tedbir amaçlı uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi geldi. CHP heyeti bugün Başkan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyarette bulundu ve Böcek'in son sağlık durumu hakkında bilgileri paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Böcek'le ilgili son dakika haberi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Antalya milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından tedbir amaçlı uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyarette bulundu.

MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMU

Böcek'in sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi alan Seyit Torun, “Sayın başkanımız şu anda kontrol altında, her şey iyiye gidiyor” dedi.

Spekülasyonlarla ilgili de konuşan Torun, “Hiçbiri doğru değil, sayın başkanımızın sağlığı üzerinden yapılan spekülasyonlar son derece yanlış, ahlaksızca da bir davranış. Sayın başkanımız şu anda kontrol altında, her şey iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl Böcek'le ilgili son dakika haberi

24 SAATİN KRİTİK OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muhittin Böcek'in sağlık durumu, salı akşamı kötüleşmişti. Astım hastalığı bulunan Başkan Böcek, akciğerinde öksürükten kaynaklı yırtılma olması nedeniyle tedbir amaçlı uyutuldu. Solunum cihazına bağlanan Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kritik 24 saatin aşılmasının beklendiği kaydedilmişti.

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