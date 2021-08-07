HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kontrol amaçlı olarak hastanede

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kontrol amaçlı olarak hastanede

07.08.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in solunum sıkıntısı ve ateş sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye gittiği ve testlerinin devam ettiği bildirildi. Daha önce uzun süreli Covid tedavisi gören Böcek'in ciğerlerindeki hassasiyet sebebiyle son 10 gündür yangın bölgesindeki çalışmalar sırasında dumandan kaynaklı sıkıntı yaşamış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kontrol amaçlı olarak hastanede

Son 10 gündür yangın bölgesinde bulunan ve dün öksürmeye başladığı için bugün dinlenmeye çekilen Başkan Muhittin Böcek, sabah saatlerinde solunum problemi ve yüksek ateş sebebiyle kontrol için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Böcek'in durumunun tespiti için testlerinin devam ettiği bildirildi. Böcek'in yangın bölgesindeki çalışmaları takip ve belediye çalışmalarını organize süresinde duman sebebiyle hassas olan ciğerlerinde sıkıntı yaşamış olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta 2020 tarihinde yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulanmıştı. Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış, ardından da 3 Ekim tarihinde taburcu edilmişti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyorPolis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyor
PARTNERNefes darlığına dikkat! Islık çalar gibi bir hırıltı varsa...Nefes darlığına dikkat! Islık çalar gibi bir hırıltı varsa...
Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlışBartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış
Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günlerdir beklenen haber! Başladı

Günlerdir beklenen haber! Başladı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

'Bilal'in eşi güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı!

'Bilal'in eşi güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı!

Bir yangın da İzmir'de

Bir yangın da İzmir'de

Ümitcan Uygun, kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış

Ümitcan Uygun, kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.