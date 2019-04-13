Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi seçimlerden sonra ilk kez toplandı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, Muhittin Böcek başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen nisan ayı olağan toplantısında başkanlık divanı, encümen ve komisyon üyeleri belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, toplantıda yaptığı konuşmada, kendisine oy veren vermeyen herkesin başkanı olacağını söyledi.

Seçim boyunca gece-gündüz demeden koştuklarını belirten Böcek, 25 yıllık siyasi hayatı boyunca hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet etme gayreti içinde olduğunu dile getirdi.

- Hizmetleri için Türel'e teşekkür etti

Antalya ve 19 ilçenin yeni meclis üyeleriyle yönetileceğini kaydeden Böcek, "5 yıllık süreç içinde Antalya'ya hizmet eden Menderes Türel'e, çalışma arkadaşlarına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Antalya'mız için çivi çakan bütün belediye başkanı arkadaşlarımıza ve tüm kamu kurum kuruluşlarının desteğiyle Antalya'mızın gelişmesine katkı koyan herkese minnetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Belediyenin borcu ve alacaklarıyla ilgili bilgi veren Böcek, "31 Mart 2019 itibarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin toplam 4,3 milyar lira borcu, maliye ve İLBANK gelirleri hariç vadeli 403 milyon lira alacağı var." dedi.

