HABER

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası, Kepez ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen ve kötü koşullarda midye üretimi yapan adreslere operasyon düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası, Kepez ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen ve kötü koşullarda midye üretimi yapan adreslere operasyon düzenledi. Sağlıksız olduğu tespit edilen bin 860 kilogram midyeye el konuldu. Operasyonda kaçak usullerle piyasaya sürülmek üzere hazırlanan tarihi geçmiş tavuk etleri de ele geçirildi.
Antalya Büyükşehir belediyesi Zabıta ekipleri halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki bazı evlerde sağlıksız koşullarda midye dolma üretimi yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Sağlıksız koşullarda kokmuş midyeler
Hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmaların eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallarda saklandığı görüldü. Sıcak hava ve kötü koşullar sebebiyle bozulan midyelerin çevreye pis koku yaydığı görüldü. Denetimlerde, gıda mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti. Zabıta ekiplerince bin 860 kilogram midyeye imha edilmek üzere el kondu. Baskında midye dolma yapımında kullanılan 6 adet merdaneli çamaşır makinesi, 3 adet buzdolabı, 2 adet ocak ve 7 adet tencereye el konuldu. Zabıta ekipleri çevrede yaptığı kontrollerde de çöp konteynırlarına atılmış midye dolu çuvallar buldu. Sağlıksız koşullarda üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.

Bozuk tavuk eti
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine girdiği bir evde de tarihi geçmiş tavuk etleri ele geçirildi. İnsan sağlığının hiçe sayılarak, tarihi geçen tavuk etlerinin tekrar piyasaya sürülmek istendiği tespit edildi. Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerin de incelediği bozulmaya yüz tutmuş tavuk etlerine imha edilmek üzere el konulurken, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.