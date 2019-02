Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanyaspor Tesisleri'nin temeli atıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu bölgenin evladı ve bakanı olarak memlekete hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını, proje üreten, çalışan herkese destek verdiklerini dile getirdi.

Alanya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesine ellerinden gelen destekleri verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Spora da önem veriyoruz. Tüm spor kulüplerimizin her zaman yanında oluyoruz. Her yerde, yurt dışına çıkan tüm sporcularımıza, devletimizin varlığını ve şefkatini hissettiriyoruz. Alanyaspor'umuzun ve Antalya'mızın spor turizminde elde edeceği gelirin ve turist sayısının artması için her şeyi yapıyoruz. Diğer taraftan Akdağ Kayak Merkezi'nde de sona gelindi. Gereken çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyemizin yapacağı yatırımları da destekleyeceğiz. Yeni golf sahaları yapılacak, veledrom yapılacak. Yeni yatırımlarla turizm 12 aya çıkacak."

Alanya'nın elde ettiği gelirle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olacağına vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, bunun için her türlü imkana sahip olduklarını söyledi.