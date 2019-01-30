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Antalya Büyükşehir Belediyesi denizi kirleten gemilere ceza yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 15:51 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı içerisinde yaptığı denetimlerde deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen 8 gemiye toplam 1 milyon 691 bin 925 lira ceza uyguladı.Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, deniz kirliliği kontrolü amacıyla mücavir deniz alan sınırları içerisinde denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı içerisinde yaptığı denetimlerde deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen 8 gemiye toplam 1 milyon 691 bin 925 lira ceza uyguladı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, deniz kirliliği kontrolü amacıyla mücavir deniz alan sınırları içerisinde denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Denize atık boşaltan gemilere göz açtırmayan ekipler, aldıkları numuneleri laboratuvar ortamında analiz ediyor. İlgili birimler konudan haberdar edilirken, numunede tespit edilen maddeye göre para cezası uygulanıyor. Bu kapsamda Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılı içerisinde denize kirli balast, sintine gibi atık su bırakarak, kirliliğe sebep oldukları tespit edilen 8 deniz taşıtına toplam 1 milyon 691 bin 925 lira idari para cezası kesti. İdari para cezası ödenene kadar gemi ve deniz araçları seyrüseferden men edildi.

Her şey temiz deniz için
Akdeniz’in mavi kalması ve denizlerin kirletilmemesi için konuya duyarlılık gösteren vatandaşlar deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini, Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü’nün 249 52 00 numaralı telefonlarına bildirebilir. Büyükşehir ekipleri, deniz kirliliği ile ilgili şikayetleri hassasiyetle değerlendirirken, Antalya Körfezi’nin karadan ve denizden kirlenmeye karşı korunması konusunda gerekli çalışmaları sürdürüyor.

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