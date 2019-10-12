HABER

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev 79 gündür sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 17:46 | Son Güncelleme

HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 79 gündür grev yapan sendika üyelerini ziyaret ederek, "Makul, kabul edilebilir bir teklifi masada hazır bekliyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev 79 gündür sürüyor

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 79 gündür grev yapan sendika üyelerini ziyaret ederek, "Makul, kabul edilebilir bir teklifi masada hazır bekliyoruz" dedi.
Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesi üyelerinin, Antalya İnsan Kaynakları AŞ ile sendikaları arasındaki toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmaması nedeniyle başlattığı grev devam ediyor. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC)Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor ve sendikaya bağlı çok sayıdaki işçi, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 79 gündür grev yapan sendika üyelerini ziyaret ederek destek verdi.
Mahmut Aslan, burada yaptığı açıklamada, sendika üyelerinin Antalya'da 79 gündür grev yaparak mücadele ettiğini belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ile toplu iş sözleşmesi konusunda bir uzlaşma sağlanamadığını anlattı. Başkan Böcek'e çağrıda bulunan Arslan, “İşçilerimizin talepleri, Türkiye'de imzalanmış toplu sözleşmelerinin üstünde değil. Makul, kabul edilebilir bir teklifi masada hazır bekliyoruz. Biz toplu iş sözleşmesini masada bitirmek istiyoruz. Yapılan grev bizim için bir amaç değil araçtır" diye konuştu.
'ANTALYA, TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISIDIR'
Hak-iş sendikası olarak bir uzlaşmayı hedeflediklerini anlatan Mahmut Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 200'e yakın işçinin, çalışma yerinin değiştirildiğini de söyledi. Siyasal anlayışlara göre ayrım yapan bir yaklaşımı kabul etmediklerini belirten Arslan, şöyle dedi:
"Antalya, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır. Bu güzel şehirde grev değil uzlaşarak imzaladığımız toplu sözleşme töreninde halaylar çekmek isterdik. Ama maalesef 79 gündür sesimizi, isyanımızı Büyükşehir Belediye Başkanına duyuramadım. Hak-iş olarak çağrımızı aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yapıyoruz. 31 Mart seçimlerinden önce emekçilere, Türk halkına verdiği sözleri hatırlatmak istiyorum."
ITUC Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor ise "Dayanışma içerisindeyiz, hepiniz üyemizsiniz. Bizim işçilerimizsiniz, yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev 79 gündür sürüyorAntalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev 79 gündür sürüyorAntalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev 79 gündür sürüyor

PARTNERTükenmiştim!Tükenmiştim!
Suriye Milli Ordusu PYD/PKK’nın geniş tünel ağını kontrol altına aldıSuriye Milli Ordusu PYD/PKK’nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı
Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! ABD askerleri...

Boğaz'da dikkat çeken görüntü! ABD askerleri...

Son dakika: YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Pendik'te feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Feci kaza! Otobüs durağına böyle daldı

Akçakale'de bulunan haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

Akçakale'de bulunan haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.