Antalya Büyükşehir Belediyesindeki grev kararı

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 4 bin 500 üyelerinin zorla, tehditle sendikalarından istifa ettirildiğini söyledi.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesi üyeleri, Antalya İnsan Kaynakları AŞ ile sendikaları arasındaki toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmamasından dolayı Büyükşehir Belediyesinde devam eden grev için bir araya geldi.

Atılan sloganlar eşlinde konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, Türkiye'deki CHP'li belediyeler tarafından sendikalarına ve işçilere karşı bir kıyım başlatıldığını öne sürdü.

Belediye seçimlerinden önce "Bolu'ya bahar gelecek", "Antalya'ya mutluluk gelecek" diyenlerin, Bolu'ya kara kışı, Antalya'ya da zulmü getirdiğini iddia eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Antalya Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 4 bin 500 arkadaşımız zorla, tehditle sendikamızdan istifa ettirildi. Şimdi diğer bir diğer hesap, TİS imzalanmıyor. Türkiye'de sendikalar kanunu var. Şu anda toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi Hizmet-İş Sendikasında olduğu halde üyelerimiz zorla sendikamızdan istifa ettiriliyor. TİS masasına oturulmuyor. Neden oturulmuyor? Sırf işçileri sıkıntıya sokmak ve işçileri sendikadan soğutmak için. Halbuki bizim belediye başkanlarından istediğimiz fazla bir şey değil. Antalya'da çalışan arkadaşlarımız bu şehrin temizliğini yapanlar, gece gündüz bu şehir için çalışanlar, bu şehrin yolunu, suyunu yapanlar. Bunlar için belediye başkanlarından koltuk, makam, şan, şöhret istemiyoruz. Binlerce lira maaş istemiyoruz, sadece geçinebilecekleri kadar ücret istiyoruz."