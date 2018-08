Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 'dolar' genelgesi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 16 maddelik genelge yayımlayarak belediye ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin 'Türk Lirası' üzerinden gerçekleştirilmesini istedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarına karşı, 16 maddelik genelge yayımladı. Belediye birimlerine gönderilen genelgede belediye ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin 'Türk Lirası' üzerinden gerçekleştirilmesi başta olmak üzere, teknolojik cihazlarda yerli ve milli ürünlerin kullanımının desteklenmesine kadar pek çok husus yer alıyor. Genelgenin uygulanması noktasında kararlılıkla hareket edileceğini belirten Başkan Türel, "Bugüne kadar her türlü yolla ülkemize ve milletimize diz çöktürmeye çalışanlar, şimdi de ekonomik bir savaşla bunu denemektedir. Ülkemize ve milletimize karşı yeni bir saldırı ile karşı karşıya olduğumuz bu günlerde, milletimizin manevi hisleri ve taşıdığımız mesuliyetin bir gereğiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bir dizi önlem alma zorunluluğu doğdu. Her daim devletimizin yanında olduğumuzun bir göstergesi olan bu genelgede yer alan hususlara uyulması noktasında azami hassasiyet gösterileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.