Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı taslak bütçesi onaylandı

AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, yaptığı konuşmada, bütçede personel giderlerinin yüzde 15 olduğunu belirterek "Oysa yüzde 30'a kadar bu oranı kullanabilirlerdi. Ama yatırıma dönük olması açısından sermaye giderlerine baktığımız zaman, yüzde 42,99 oranında bir sermaye giderimiz söz konusu. Burada 2019 yılında Antalya'ya hizmet etme konusunda bir performans tablomuz söz konusudur. Tabii mal ve hizmet alım giderleri de yine aynı orantıda. Büyükşehir Belediyesinin 2019 bütçesi yine bu memlekete hizmet önünde bir bakış açısı ortaya koymuştur. Dört yılda 11 milyar 385 milyon yatırımla bir rekor kırdık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyorum." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yokluğunda, Başkan Vekili Mesut Kocagöz’ün başkanlığını yaptığı toplantıda, 2019 yılı taslak bütçesi görüşüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3 milyar 410 milyon lira olarak belirlenen 2019 taslak bütçesinin, belediye meclisinde kabul edildiği bildirildi.

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- "Halkımız bizi görüyor"

Muhalefetin bazı eleştirilere yanıt veren Kocagöz de 2009-2014 arasında Büyükşehir Belediyesine haciz geldiğini hatırlattı.

Kocagöz, 2009-2014 arası belediyenin başkan odasına haciz geldiğini, personelin parasının ödenemediğini vurgulayarak "Esnaf buraya yürümüştü. Ondan sonra da bu belediye ne iş yapar? Paran nerede? diyorsunuz. Allah için halkımız bizi görüyor. Bu belediye tekeden süt çıkartmıştır. Antalya'mıza en iyi hizmet nasıl yapılır halkımız görmüştür. Parayı ve insanı iyi yönetirseniz, bütçenizi iyi ayarlarsanız, ekibinizi iyi kurarsanız iyi hizmet yaparsınız." dedi.

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesinin 3 milyar 410 milyon lira olarak belirlenen 2019 bütçesi ile 19 ilçenin bütçeleri mecliste kabul edildi.

