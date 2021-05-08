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  4. Antalya'da 1.5 metrelik yılan iş yerine girmeye çalıştı

Antalya'da 1.5 metrelik yılan iş yerine girmeye çalıştı

08.05.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki karayılan, kentin işlek caddesinde korkuya neden oldu. Yılanın kapısı kapalı olan iş yerine girmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kentte dün de başka bir evde yılan görülmesi vatandaşları tedirgin etti.

Antalya'da 1.5 metrelik yılan iş yerine girmeye çalıştı

Kentte hava sıcaklığının 24 dereceye çıkması, sürüngenleri de etkiledi.

İKİ GÜNDE İKİNCİ KEZ

Dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi'nde evinin mutfağında yemek yapan Merve Kılcan'ın, ocak demirine dolanan yılanı görmesi ve korku dolu anlar yaşamasının ardından bugün de yaklaşık 1,5 metrelik bir yılan Muratpaşa ilçesinin Arık Caddesi'nde görüldü. Tam kapanma döneminde karayılanın bir simitçi dükkanına girmeye çalışması, giremeyince de uzaklaşması cep telefonu ile görüntülendi.

Mutfağında yılan görünce korkudan kaçtıMutfağında yılan görünce korkudan kaçtı

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan gençlerin, "Yakalayabilir misin" sözleri ve konuşmaları cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Yılan daha sonra bina aralarında kayboldu. (DHA)

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antalya
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