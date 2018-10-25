Antalya'da 1,5 milyon dolarlık Hint düğünü

Antalya'da Hint geleneklerine göre yapılan düğüne Hindistan ve çeşitli ülkelerden yaklaşık 600 davetli katıldı. 4 gün 4 gece süren düğün "hoş geldiniz" partisiyle başladı.

Türkiye'de 4 gün 4 gece Hint düğünü

1 / 5 İkinci gün "hi çayı", gelin ve damat ailelerinin dansları ile devam eden düğünün üçüncü günü kına organizasyonu yapıldı. Profesyonel sanatçılar düğüne katılan kadınların ellerine özel desenlerle kına uyguladı.

2 / 5 Dördüncü gün sabahı dini tören ve barat töreni yapıldı. Dini törenin gerçekleştirildiği sahil yoluna beyaz halı serildi. Damat atla, gelin de üstü açık pembe araçla merasim alanına geldi. Ziyafetlerin yanı sıra danslı müzikli eğlencelerin gerçekleştirildiği düğün, akşam verilen evlilik resepsiyonuyla sona erdi.

3 / 5 Düğün için Hindistan'dan bir konteyner baharat, gıda ve malzeme getirildi. Kurulan tandırlarda pişirilen özel ekmek ve hazırlanan Hint yemekleri misafirlere servis edildi. Düğün için Hindistan'dan özel 80 kişilik mutfak ekibi getirildi. Ekibe, Türk aşçılar da yardım etti. Mutfak ekibinin yanı sıra Hindistan'dan makyaj, kuaför, fotoğraf, sahne ve dekor tasarımları için 50 kişilik ekip geldi. Türkiye'den de 200 kişilik ekip görev yaptı.

4 / 5 Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde gerçekleştirilen düğünün maliyetinin yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu bildirildi.