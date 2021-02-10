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  4. Antalya'da 10 yaşındaki çocuk dağlık alanda ölü bulundu

Antalya'da 10 yaşındaki çocuk dağlık alanda ölü bulundu

10.02.2021 23:35 | Son Güncelleme:
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Antalya'da 10 yaşındaki çocuk dağlık alanda ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kayıp ihbarı üzerine aranan 10 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Hurma Mahallesi 230 sokakta yaşayan Ali Kazım Ülker'den (10) uzun süre haber alamayan anne Habibe Ülker ve en büyük oğlu İlyas Ülker, mahalledeki çocukların yönlendirmesiyle mahallenin yanındaki dağlık alanda kendi imkanlarıyla arama yaptı.

Aramadan sonuç alamayan aile, polise haber verdi.

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Olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yaya ve insansız hava aracı (İHA) ile yaklaşık 3 saatlik arama çalışması yapıldı. Arama sonucunda itfaiye ekipleri, dağın kayalık alanında çocuğun cansız bedenini buldu.

Düşme sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen çocuğun cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından dağdan indirilerek, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenazenin indirilmesi sırasında anne Habibe ve ağabey İlyas'ın sinir krizi geçirdikleri görüldü.

Ali Kazım Ülker'in, bir grup arkadaşlarıyla gezmek amacıyla dağa çıktığı, bir süre gezdikten sonra arkadaşlarının dağdan inmesine rağmen geri dönmek istemediği öne sürüldü.

Baba Hasan Ülker'in yurt dışında çalıştığı öğrenildi. (AA)

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