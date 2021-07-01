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  4. Antalya'da 16 tatilci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Antalya'da 16 tatilci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

01.07.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Manavgat'ta bir otelde tatil yapan aralarında çocukların da bulunduğu 16 Türk, rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Antalya'da 16 tatilci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manavgat'ta bulunan 4 yıldızlı bir otelde tatil yapan Türklerden aralarında çocukların da bulunduğu 16'sı dün öğleden sonra fenalaştı. Tatilciler, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle özel hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan tatilcilerin bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise müşahedeye alındı.

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YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri otelin ilgili bölümlerinden numune alarak incelemeye götürdü. Otelde yerli ve yabancı 600'den fazla kişinin tatilini geçirdiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya zehirlenme Manavgat
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