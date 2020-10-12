Antalya'da 20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular

Sarı’nın düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri baş kısmından yaralanan Sarı’ya düştüğü yerde ulaştı. İlk müdahaleyi yapan itfaiye erleri başından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Sarı’yı kurtarma tahtasıyla düştüğü yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sarı tedavi için yakında bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

YASAK OLMASINA RAĞMEN OTURMAYA DEVAM ETTİLER

Olayın ardından Sarı’nın düştüğü yerin yanında ise bazı duyarsız kişiler hiçbir önlemin olmadığı ve oturmanın yasak olduğu falezler üzerinde oturmaya devam etti.

Olayın görgü şahidi Kadir Can Avcı, “Şahıs ya alkollüydü ya da hastaydı. Geldi seyir terasına oturdu. Önce dönmek için bir ayağını attı. Tam o sırada yuvarlanıp aşağıya düştü. Biz görür görmez hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradık. İtfaiye gelip düştüğü yerden çıkardı.” dedi. (DHA)



