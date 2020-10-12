HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da 20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular

Antalya'da 20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 20:00 | Son Güncelleme

Olay, akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Karaalioğlu Parkı’nda meydana geldi. Manzarayı izlemek üzere tek başına parkın seyir terası kısmına gelen Necdet Sarı, falezler üzerindeki beton kısma oturdu. Bir süre sonra olduğu yerde dönmek isteyen Sarı, sağ bacağını ters tarafına doğru attığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre aşağıdaki kayalıkların üzerine düştü.

Antalya'da 20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular

Sarı’nın düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri baş kısmından yaralanan Sarı’ya düştüğü yerde ulaştı. İlk müdahaleyi yapan itfaiye erleri başından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Sarı’yı kurtarma tahtasıyla düştüğü yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sarı tedavi için yakında bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

YASAK OLMASINA RAĞMEN OTURMAYA DEVAM ETTİLER

Olayın ardından Sarı’nın düştüğü yerin yanında ise bazı duyarsız kişiler hiçbir önlemin olmadığı ve oturmanın yasak olduğu falezler üzerinde oturmaya devam etti.

Olayın görgü şahidi Kadir Can Avcı, “Şahıs ya alkollüydü ya da hastaydı. Geldi seyir terasına oturdu. Önce dönmek için bir ayağını attı. Tam o sırada yuvarlanıp aşağıya düştü. Biz görür görmez hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradık. İtfaiye gelip düştüğü yerden çıkardı.” dedi. (DHA)

20 metreden düşüp yaralanan kişiye aldırış etmeyip aynı noktada oturdular

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp cansız bedenini 3 gün evde saklamıştı! 18 yıl hapis cezasıBirlikte yaşadığı kadını öldürüp cansız bedenini 3 gün evde saklamıştı! 18 yıl hapis cezası
Çekiliş sonuçları açıklandıÇekiliş sonuçları açıklandı
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Sahte alkol ölümleri artıyor!
Sahte alkol ölümleri artıyor!
Bu nasıl elbise! Bir de arkasını görün
Bu nasıl elbise! Bir de arkasını görün
Gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
Gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp cansız bedenini 3 gün evde saklamıştı! 18 yıl hapis cezası
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp cansız bedenini 3 gün evde saklamıştı! 18 yıl hapis cezası
İçişleri Bakanlığı: 5 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu
Bursa'da kadını taciz edip ardından gasp etmeye çalışan şahsın yakalanma anı kamerada
Çığlık seslerini duyan ekipler hemen oraya koştu! Böyle yakalandı
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 6 ton kaçak içki ele geçirildi
İstanbul'da sahte içki operasyonu
12 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
12 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 58 can kaybı, bin 614 yeni hasta
Emniyetten elleri kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı
Emniyetten elleri kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.