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Antalya'da 25 yaşındaki taksicinin feci ölümü! Ticari taksi ortadan ikiye ayrıldı

28.04.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen feci kazada sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptığı ticari taksi, adeta ikiye bölündü. Kazada genç sürücü sıkıştığı araçta hayatını kaybederken, acı haberi alarak olay yerine gelen annesi ve ağabeyi gözyaşlarını tutamadı. Cenaze olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. ​

Antalya'da 25 yaşındaki taksicinin feci ölümü! Ticari taksi ortadan ikiye ayrıldı

Kaza, sabah saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ethem Istıl kontrolünde bulunan ticari taksi kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ticari taksi adeta ortadan ikiye bölünürken, sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CESEDİ SIKIŞTIĞI YERDEN KESİCİYLE ÇIKARILDI

Ethem Istıl'ın cesedi kesici ve ayırıcı ile çıkarılırken, yakınları, gözyaşı döktü. Istıl'ın babası ve annesi ayakta durmakta güçlük çekerken, bir yakını da diz çökerek ağladı. Ethem Istıl'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Araç içerisinde sıkışan ceset ise itfaiye ekiplerinin çalışması ile alınabildi. Genç sürücünün 3 yıldır taksicilik yaptığı ve sabah saatlerinde evinden çıkarak durağa doğru gittiği öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen annesi ve ağabeyi ise gözyaşlarını tutamadı. Yere çökerek cesedi kaldırma çalışmalarını izleyen abisini yakınları teselli etti. Çok sayıda meslektaşı ise olay yerine gelerek aileye destek verdi.
Cenaze olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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(İHA-DHA)

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