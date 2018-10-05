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Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

Alanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.32’de merkez üssü Alanya ilçesinin yaklaşık 51 kilometre açıkları olan 3.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, Alanya’nın yanı sıra Gazipaşa ilçesinden de hissedildi.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Alanya Antalya

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