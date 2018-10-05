Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.32’de merkez üssü Alanya ilçesinin yaklaşık 51 kilometre açıkları olan 3.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, Alanya’nın yanı sıra Gazipaşa ilçesinden de hissedildi.
HDP'li ve CHP'li vekiller hakkında fezleke hazırlandı!
Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor
6 kişi engelli kadına tecavüz etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i protesto olayında son dakika gözaltı kararı!
Kılıçlar çekildi: Karşılık vereceğiz!
MHP, Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı
8 yaşındaki çocuk gölde 1500 yıllık kılıç buldu
Meral Akşener yönetemiyor deyip istifa ettiler! İYİ Parti'de deprem
WhatsApp’a yerli rakip geliyor!
WhatsApp kullanıcılarına müjdeli haber: Beklenen video özelliği geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum