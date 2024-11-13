SON DAKİKA | Antalya'da korkunç olay! 3 kardeş evlerinde ölü bulundu... '10 gün detayı' kan dondurdu

Son dakika: Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

YAKINLARI ULAŞAMADI

Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8’inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları, bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu.

10 GÜN ÖNCE HAYATLARINI KAYBETMİŞLER

Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Çilingir ile eve giren polis, kardeşleri aynı odada ölü buldu. Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor.

(DHA)