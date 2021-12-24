Antalya'da 3 milyon liralık yangın! 250 motosiklet küle döndü

Feci yangın, saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan motosiklet satışının yapıldığı bir iş yerinde çıktı.

250'DEN FAZLA MOTOSİKLET KÜLE DÖNDÜ

Sebebi henüz bilinmeyen yangında İsmet İlhan’a ait olduğu öğrenilen iş yerinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında, 250’yi aşkın motosiklet küle döndü.

TOPLAM ZARAR 3 MİLYON LİRA CİVARINDA

Alevlerden iş yeri de kullanılmaz hale gelirken, toplam zararın yaklaşık 3 milyon civarında olduğu belirtildi.

"BU KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNEMEMİŞTİM"

Yangına evinin balkonundan hortumla müdahalede bulunan vatandaşlardan Halil İbrahim Tutuş, "Çocuklarla evde oturuyorduk. Birden bire bir koku geldi. Kokunun gelmesiyle aşağıya baktım ve alevleri gördüm. Bir anda her yer duman oldu. Ben bu kadar büyük olduğunu düşünememiştim. Ben de balkonu yıkadığımız hortumla aşağıya müdahale etmeye çalıştım. O yüzden evimin içine komple duman doldu" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürerken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)





