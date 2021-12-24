HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da 3 milyon liralık yangın! 250 motosiklet küle döndü

Antalya'da 3 milyon liralık yangın! 250 motosiklet küle döndü

24.12.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da motosiklet satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle 250’den fazla motosiklet küle döndü. İş yerindeki toplam zararın 3 milyon lira civarında olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken hortumla müdahalede bulunan vatandaşlardan biri “Bir anda her yer duman oldu. Ben bu kadar büyük olduğunu düşünememiştim.” dedi.

Antalya'da 3 milyon liralık yangın! 250 motosiklet küle döndü

Feci yangın, saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan motosiklet satışının yapıldığı bir iş yerinde çıktı.

Karabük'te iki katlı evde yangın! Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadıKarabük'te iki katlı evde yangın! Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı

250'DEN FAZLA MOTOSİKLET KÜLE DÖNDÜ

Sebebi henüz bilinmeyen yangında İsmet İlhan’a ait olduğu öğrenilen iş yerinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında, 250’yi aşkın motosiklet küle döndü.

AW499281_02

TOPLAM ZARAR 3 MİLYON LİRA CİVARINDA

Alevlerden iş yeri de kullanılmaz hale gelirken, toplam zararın yaklaşık 3 milyon civarında olduğu belirtildi.

AW499281_03

"BU KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNEMEMİŞTİM"

Yangına evinin balkonundan hortumla müdahalede bulunan vatandaşlardan Halil İbrahim Tutuş, "Çocuklarla evde oturuyorduk. Birden bire bir koku geldi. Kokunun gelmesiyle aşağıya baktım ve alevleri gördüm. Bir anda her yer duman oldu. Ben bu kadar büyük olduğunu düşünememiştim. Ben de balkonu yıkadığımız hortumla aşağıya müdahale etmeye çalıştım. O yüzden evimin içine komple duman doldu" dedi.

AW499281_05

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürerken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)

Tuzla'daki gecekondu yangınından acı haber! Yatalak hasta hayatını kaybettiTuzla'daki gecekondu yangınından acı haber! Yatalak hasta hayatını kaybetti

AW499281_06

AW499281_07

AW499281_08

AW499281_09

AW499281_10

AW499281_11

AW499281_12

AW499281_04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadıÇay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maç sonu ortalık karıştı!

Maç sonu ortalık karıştı!

Büyük indirim geliyor! Rakam belli oldu

Büyük indirim geliyor! Rakam belli oldu

Turkovac'ı bekleyenlere çağrı!

Turkovac'ı bekleyenlere çağrı!

Tanju Özcan'dan zam davası! "Bunu kabul etmiyorum"

Tanju Özcan'dan zam davası! "Bunu kabul etmiyorum"

Pitbull dehşetinde yeni gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

Pitbull dehşetinde yeni gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da kahreden olay! Kamyonetin altında can verdi, yakınları kriz geçirdi

Antalya'da kahreden olay! Kamyonetin altında can verdi, yakınları kriz geçirdi

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.