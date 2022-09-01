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  4. Antalya'da 4 çocuk annesi kadın evden çıkarıldı! Eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

Antalya'da 4 çocuk annesi kadın evden çıkarıldı! Eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

01.09.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan 4 çocuk annesi Remziye Aslan, 2 çocuğunun kavgasından kaynaklanan gürültü nedeniyle kiralık olarak oturduğu evinden çıkarıldı. Eve gelen icra memurları mahkeme kararı ile evi boşalttı. Eşyalarıyla birlikte sokakta kalan Aslan, "Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Gidecek yerim yok. En azından kiranın artırılmasını istedim, kabul etmediler. Taşınmak için ev yok" dedi.

Antalya'da 4 çocuk annesi kadın evden çıkarıldı! Eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

Antalya Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katını 2 yıl önce kiralayan Remziye Aslan’ın kira kontratı geçtiğimiz yıl Aralık ayında bitti. Bunun üzerine Aslan, ev sahibi ile tekrar anlaşarak 6 aylık bir kontrat daha imzaladı.

TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Kontrat, geçtiğimiz Haziran ayında sona erdi. Ev sahibi, Aslan’a çıkması için tebligatlar gönderdi. Aslan ise gidecek yeri olmadığını belirterek bin 250 TL kira tutarını ev sahibine yollayarak evde oturmaya devam etti. Bugün eve gelen icra memurları ise mahkeme kararı ile evi boşalttı.

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BİR ÇOCUĞU LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR

3 erkek, 2 kız olmak üzere 5 çocuğu olan Aslan, bir çocuğunu geçtiğimiz yıl kaybettiğini söyledi. Aslan, 1 çocuğunun madde bağımlısı olduğunu, diğer bir erkek çocuğunun ise lösemi tedavisi gördüğünü belirterek, "2 kız çocuğum ise eğitim öğretimine devam ediyor" dedi.

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Yaşadıklarını anlatan Remziye Aslan, “2020’de evi kiraladım. Geçen Haziran ayında kontratım bitti. Çıkmam için 6 ay daha kontrat yapmıştık. Ben de Haziran ayında çıkamayacağını belirtmiştim. Bin 250 TL’den ödemeye devam ediyordum. Bir anda avukat ile beraber icra ekibi gelerek evi boşaltmam gerektiğini söylediler” dedi.

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"TAŞINMAK İÇİN EV YOK NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Kendisine yardım edilmesini isteyen Aslan, “Ben ne yapacağım? 2 tane okuyan kızım var. Bir tane lösemi tedavisi gören oğlum var, bir tanesi de madde tedavisi görecek. Çalışanım yok. Bir oğlumu da kaybettim. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Gidecek yerim yok. En azından kiranın artırılmasını istedim, kabul etmediler. Taşınmak için ev yok. Ben her yere başvurdum. İki kardeş evde kavga ediyor. Yönetici, ev sahibine söylüyor. ’Evde gürültü var, istemiyoruz’ demiş. Ev sahibi de buna istinaden evi boşaltmamı istedi” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya kiralık daire
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