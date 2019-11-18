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Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulunmuştu! Mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:39 | Son Güncelleme

Antalya'daaynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin, siyanür zehirlenmesi sonucu evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili, babanın bıraktığı mektupta adları geçen 2 belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı. Belediye de 3 çalışanı hakkında idari soruşturma başlattı.

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulunmuştu! Mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 9 Kasım günü Konyaaltı ilçesinde, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) siyanür zehirlenmesi sonrasında evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlatan mektubunda adı geçen, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli S.A. ile F.P. hakkında olduğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı da S.A., F.P. ve R.A. hakkında idari soruşturma başlattı.

(DHA)

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Antalya Siyanür ANTALYA Büyükşehir Belediyesi soruşturma

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