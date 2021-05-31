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  4. Antalya'da 5 dakika süren sağanak, trafiği felç etti

Antalya'da 5 dakika süren sağanak, trafiği felç etti

31.05.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da aniden bastıran ve yaklaşık 5 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezindeki uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalya'da 5 dakika süren sağanak, trafiği felç etti

Kentte saat 16.00 sıralarında aninden sağanak bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığındı. Sağanak nedeniyle kent merkezinde trafik durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. 5 dakika kadar süren sağanağın ardından, güneş yüzünü gösterdi.

YARIN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da yarın kuvvetli yağış beklendiği açıklandı. Öğle saatlerinden itibaren Manavgat, Alanya, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği açıklandı.

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve dolu uyarısıMeteorolojiden kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Yağış nedeniyle oluşabilecek ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

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(DHA)

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hava durumu meteoroloji antalya

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