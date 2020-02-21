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  4. Antalya'da, 5 katlı rezidansta yangın

Antalya'da, 5 katlı rezidansta yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 09:50 | Son Güncelleme

Antalya'da, 5 katlı rezidansın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülürken, dumandan etkilenen 14 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'ndeki daha çok yerleşik yabancıların oturduğu 5 katlı rezidansın giriş katında, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, yangını söndürmek için çalışma başlatılırken, konut ise tahliye edildi.

Sağlık ekibi ise dumandan etkilenen 14 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya yangın rezidans

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