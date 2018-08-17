Antalya'da 5 yıldızlı otelde korku dolu anlar! Turistler telefona sarıldı

Otelin havuz başında bulunan mutfaktaki mangaldan yükselen kıvılcımların çatıdaki havalandırmayı tutuşturması sonucu meydana gelen küçük çaplı yangın, otel çalışanlarının yangın tüpüyle müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

PANİKLE DIŞARI ÇIKTILAR

Çatıdan yükselen dumanlar bazı tatilcilerin panikle otel dışına çıkmasına neden olurken, turistlerin büyük bölümünün durumdan etkilenmeden havuzda ve otel lobisinde tatillerine ve eğlencelerine devam ettikleri gözlendi.

1 PERSONEL HASTANEYE KALDIRILDI

Otelden dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, sadece dumandan etkilenen bir otel personelinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasına başlaması ve dumanların ortadan kalkmasının ardından turistler de otele dönerek tatillerine kaldıkları yerden devam etti. Otel yetkilileri bacanın 1 hafta önce temizlendiğini, yangın ve dumanın ızgarayı yakmak için kullanılan yakıttan kaynaklanmış olabileceğini belirtti. (İHA)

