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Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde 2 kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 13:43 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz biri kadın biri erkek, 2 kişiye ait ceset bulundu.

Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin güvenlik müdürü Yavuz Albayrak, deniz yüzeyinde 2 kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti. Suya giren Yavuz Albayrak, çevredekilerin de yardımıyla biri kadın 2 kişiyi kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kimliği belirsiz kişilerin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Alanya İncekum Jandarma Komutanlığı ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkek ile 20-25 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Cesetler yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

manzara

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya 5 yıldızlı otel Alanya

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