HABER

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde şaşırtan manzara

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesi Titreyengöl turizm merkezi sahiline inek ölüsü vurdu.

Titreyengöl turizm merkezi sahiline, sabah saatlerinde inek ölüsü vurdu. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahile vuran inek ölüsünü gören tatilciler şaşırdı. Çocuklarıyla yürüyüş yapan tatilcilerden bir kısmı yolunu değiştirirken bazı tatilciler inek ölüsünün 5-10 metre ilerisinde yüzmeye devam etti.

yer-antalya-5-yildizli-otelin-sahilinde-soke-eden-goruntu-12149908

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi ekipleri, ormanlık alana gömmek için inek ölüsünü kepçeyle kıyıdan alarak götürdü. İneğin, sefer yapan bir gemiden denize düştüğü değerlendiriliyor.

yer-antalya-5-yildizli-otelin-sahilinde-soke-eden-goruntu-12149910

DHA

PARTNERDehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...Dehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...
Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacakProfesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak
Bayramda Çıralı, Olimpos ve Adrasan'a yoğun talepBayramda Çıralı, Olimpos ve Adrasan'a yoğun talep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat inek

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Veli Göçer geri döndü! 195 kişinin ölümünden hüküm giymişti...

Veli Göçer geri döndü! 195 kişinin ölümünden hüküm giymişti...

Belediye başkanı polisi itekledi!

Belediye başkanı polisi itekledi!

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

Yola çıkacaklar dikkat! Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Yola çıkacaklar dikkat! Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.