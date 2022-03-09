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Antalya'da 6 kişilik aile her gün diken üstünde yaşıyor: Odanın birini boşalttık, uyurken gelecek

09.03.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yağışların ardından yumuşayan toprağın kayması nedeniyle Çayiçi Mahallesi'nde oturan Canıtez ailesi heyelan korkusuyla yaşıyor. 15 Şubat'tan itibaren yaşanan heyelanda 2 ev ile 2 ahırın arka duvarında yarıya kadar toprak yığını oluştu. Evin annesi Gülay Canıtez, '' Toprak dağdan geliyor. Başka gidecek yerimiz yok. Odanın birisini boşalttık. Evimizde çatlak bile yok. Her gün toprak geliyor" diyerek yetkilerden yardım istedi.

Antalya'da 6 kişilik aile her gün diken üstünde yaşıyor: Odanın birini boşalttık, uyurken gelecek

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yağışların ardından yumuşayan toprağın dağdan kayması nedeniyle Çayiçi Mahallesi'nde 2 ev ile ahırı bulunan Canıtez ailesi, her gün heyelan korkusu yaşıyor. Heyelandan dolayı ailesinin tedirgin olduğunu anlatan Hüsnü Canıtez (49), eşi Gülay (44), oğlu Durmuş ve kızı Fatma ile oturduğu evin yanı sıra, annesi Nuriye Canıtez'in (75) oturduğu ev ve 2 ahırın toprak kaymasından etkinlendiğini söyledi.

'UYURKEN EVİMİZİN ÜZERİNE GELECEK'

Hayvancılıkla uğraşan Hüsnü Canıtez, heyelan keçilerinin bulunduğu alanı tehdit edince ağılı başka yere taşıdığını söyledi. Evinin bulunduğu zeminin sağlam olduğunu belirten Hüsnü Canıtez, binanın üzerine gelen toprak yığınlarının temizlenmesini istedi. Evinin arka duvarında biriken toprağın her gün arttığını belirten Hüsnü Canıtez, "Toprak evimizin üzerine göçüp geldi. Biz gece uyurken evimizin üzerine toprak gelecek. Evimin kurtarılması için büyük kepçe istiyorum. Benim evimi kurtarsınlar. Yetkililerden yardım istiyorum. Evimin zemininde çatlak bile yok. Sadece yukarıdan toprak geliyor. Her gün az az toprak geliyor. Taşınacak durumum yok. Çocuklarımla, ailemle, hayvanlarımla burada yaşıyorum" diye konuştu.

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'ODANIN BİRİNİ BOŞALTTIK'

Gülay Canıtez ise "Kış gününde çocuklarımızla nereye gideceğiz. Hayvanlarımız da var. Toprak dağdan geliyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Başka gidecek yerimiz yok. Odanın birisini boşalttık. Evimizde çatlak bile yok. Her gün toprak geliyor" dedi.

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(DHA)


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