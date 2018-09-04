Antalya'da 7 mahallede kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölge karantinaya alındı. Kordon konulan bölgenin giriş, çıkış anayol başlarına sarı karantina bayrakları dikilecek ve altına 'Burada kuduz hastalığı var' levhası asılacak.
Yenigün Mahallesi’nde bir kişi köpek ısırılması sonucu hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kuduz şüphesi ortaya çıkınca görevliler köpeği de görmek istedi, ancak köpeğin öldüğü anlaşıldı. Şüphelerin artması üzerine ölen köpek üzerinde yapılan tetkiklerde köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçeyi karantina altına aldı. Mahalledeki sahipsiz köpekler yetkililer tarafından yakalanarak kuduz aşısı vurulmaya başlandı. Karantina kapsamında hayvan barınakları da mahalleden gelecek köpeklere kapatıldı.
Öte yandan ilçede kuduza yönelik bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Bölgedeki karantinanın 6 ay süreceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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