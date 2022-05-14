HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da acı olay! Boş sandığı tabanca ile şaka yaptı, kuzenini öldürdü

Antalya'da acı olay! Boş sandığı tabanca ile şaka yaptı, kuzenini öldürdü

14.05.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kuzenlerin şakalaşması can aldı. İddiaya göre 18 yaşındaki genç kız, boş olduğunu düşündüğü tabancayı eline alıp kuzenine doğruldu. Şaka amacıyla tetiğe basan A.N., kuzenini vurdu. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

Antalya'da acı olay! Boş sandığı tabanca ile şaka yaptı, kuzenini öldürdü

Antalya'da 18 yaşındaki A.N. isimli genç kız, iddiaya göre, boş sandığı tabanca ile şakalaşırken kaza ile 19 yaşındaki kuzenini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saat 00.00 sularında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5896. Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Abuzer Ünder (19) yeni aldığı ruhsatsız tabancasının temizliğini yaptığı sırada yanına amcasının kızı A.N. (18) geldi.

ŞAKA OLSUN DİYE DOĞRULTUP TETİĞE BASTI

Şarjörü bulunmayan tabancayı eline alan genç kız, iddiaya göre şaka ile kuzenine doğrulttu. Kaza ile ateş alan silahtan çıkan kurşun Ünder'e isabet etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünder, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

95acad0c-bfe3-4b87-acec-8769f68769dd

YAKINLARI KAHROLDU

Ünder’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. A.N. ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Acı haberi alan Abuzer Ünder’in yakınları morga geldi. Cenazenin alınışı sırasında Ünder'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baygınlık geçiren bir kadını yakınları kucağında taşıyarak götürdü. Yapılan otopsinin ardından teslim alınan gencin cenazesi Doğuyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"HERKESE İBRET OLSUN"

Ölen gencin amcası Abidin Ünder, "Her iki tarafta benim akrabam oluyor. Dün gece yeğenim evde otururken kız yanına geliyor, masa üstünde de bir silah varmış. Onun da temizliğini yapan yeğenim şarjörü çıkarıyor ama içinde bir mermi kalıyor. Kız çocuk silahı alıyor, şakayla kaldırırken bir anda kazayla patlama oluyor. Yeğenim alnından vuruluyor ve hastanede ölüyor. Silah iyi bir şey değil. Bizim canımız yandı, kimsenin canı yanmasın ne düğünde ne de başka yerde. Bu herkese ibret olsun." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fuhuş yaptırıp 'çok para kazanacaksınız' deyip kandırdılar!Fuhuş yaptırıp 'çok para kazanacaksınız' deyip kandırdılar!
Beyaz Saray'dan dikkat çeken Türkiye açıklamasıBeyaz Saray'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Bu tabelaları kullananlar şimdi yandı! "Ek vergi" talebiBu tabelaları kullananlar şimdi yandı! "Ek vergi" talebi
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

Kâbus geri döndü! Yılın ilk ölümü gerçekleşti

Kâbus geri döndü! Yılın ilk ölümü gerçekleşti

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

İlginizi Çekebilir

Sonunda bu da oldu! Siyah bir uzaylı olmak için penisini...

Sonunda bu da oldu! Siyah bir uzaylı olmak için penisini...

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkeklerden...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkeklerden...”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Adım adım ölüme gitti! Karısı sadece kameraya çekti

Adım adım ölüme gitti! Karısı sadece kameraya çekti

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.