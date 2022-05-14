Antalya'da acı olay! Boş sandığı tabanca ile şaka yaptı, kuzenini öldürdü

Antalya'da 18 yaşındaki A.N. isimli genç kız, iddiaya göre, boş sandığı tabanca ile şakalaşırken kaza ile 19 yaşındaki kuzenini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saat 00.00 sularında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5896. Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Abuzer Ünder (19) yeni aldığı ruhsatsız tabancasının temizliğini yaptığı sırada yanına amcasının kızı A.N. (18) geldi.

ŞAKA OLSUN DİYE DOĞRULTUP TETİĞE BASTI

Şarjörü bulunmayan tabancayı eline alan genç kız, iddiaya göre şaka ile kuzenine doğrulttu. Kaza ile ateş alan silahtan çıkan kurşun Ünder'e isabet etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünder, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI KAHROLDU

Ünder’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. A.N. ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Acı haberi alan Abuzer Ünder’in yakınları morga geldi. Cenazenin alınışı sırasında Ünder'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baygınlık geçiren bir kadını yakınları kucağında taşıyarak götürdü. Yapılan otopsinin ardından teslim alınan gencin cenazesi Doğuyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"HERKESE İBRET OLSUN"

Ölen gencin amcası Abidin Ünder, "Her iki tarafta benim akrabam oluyor. Dün gece yeğenim evde otururken kız yanına geliyor, masa üstünde de bir silah varmış. Onun da temizliğini yapan yeğenim şarjörü çıkarıyor ama içinde bir mermi kalıyor. Kız çocuk silahı alıyor, şakayla kaldırırken bir anda kazayla patlama oluyor. Yeğenim alnından vuruluyor ve hastanede ölüyor. Silah iyi bir şey değil. Bizim canımız yandı, kimsenin canı yanmasın ne düğünde ne de başka yerde. Bu herkese ibret olsun." diye konuştu.

