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  4. Antalya'da acı olay! Çay demlemek isterken fenalaşıp öldü

Antalya'da acı olay! Çay demlemek isterken fenalaşıp öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 00:25 | Son Güncelleme

Antalya'da, yalnız yaşayan Muhammet Şimşek (53), evinde ölü bulundu. Gaz kokusu gelen eve giren ekipler, Şimşek’in çay demlemek istediği sırada fenalaşarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Antalya'da acı olay! Çay demlemek isterken fenalaşıp öldü

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 1'inci katında yalnız yaşayan Muhammet Şimşek’ten haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

Adrese giden ekipler kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla evden gaz kokusu gelirken, içeri giren ekipler Muhammet Şimşek’i mutfak kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Muhammet Şimşek’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin evde inceleme yapmasının ardından Şimşek'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Muhammet Şimşek’in çay demlemek istediği, bu sırada fenalaşarak düşmesi üzerine ocağın açık kaldığı ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)

Çay demlemek isterken fenalaşıp öldü

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Anahtar Kelimeler:
Antalya şüpheli ölüm

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