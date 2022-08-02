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Antalya'da acı ölüm! İşe gelmemesinden şüphelenildi, balkon kapısına asılı halde bulundu

02.08.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki gündür işe gitmeyen 33 yaşındaki Mesut Kurt, yaşadığı evde ölü bulundu. İntihar ettiği öğrenilen Kurt'un balkon kapısına kendisini astığı kaydedildi. Şahsın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da acı ölüm! İşe gelmemesinden şüphelenildi, balkon kapısına asılı halde bulundu

Olay, Yüksekalan Mahallesi 542 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dairede tek başına yaşayan Mesut Kurt'tan (33) haber alamayan iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BALKON KAPISINA ASILI HALDE BULUNDU

İtfaiyenin merdiven yardımı ile girilen dairede gencin cansız bedeni bulundu. Kurt'un Kepez Devlet Hastanesinde odyometrist olarak görev yaptığı ve iki gündür işine gitmediği öğrenildi. Şahsın balkon kapısına kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.
Şahsın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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