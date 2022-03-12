HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da açığa alınan özel harekat polisi kabus yaşattı! Polis eşinin tabancasını alıp...

Antalya'da açığa alınan özel harekat polisi kabus yaşattı! Polis eşinin tabancasını alıp...

12.03.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da açığa alınan özel harekat polisi Gökhan T., ayrı yaşadığı polis eşi Meltem T.’nin tabancasını alıp havaya ateş etti. Gökhan T., meslektaşları tarafından 2 saatlik çaba sonrası ikna edilirken, çocuğunu istediği zaman göremediğini anlattı. 6 yaşlarındaki erkek çocukları, park kenarında Meltem T.’nin otomobilinde yaşananları izledi. Gökhan T., ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.

Antalya'da açığa alınan özel harekat polisi kabus yaşattı! Polis eşinin tabancasını alıp...

Olay, saat 11.00 saralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken bir süre görevden uzaklaştırılan özel harekat polisi Gökhan T., ayrı yaşadığı kendisi gibi polis olan eşi Meltem T. ve oğlu ile görüşüp konuşmak için parkta buluştu. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Gökhan T., tartışma sırasında bir karakolda görevli olan polis memuru eşi Meltem T.'nin çantasındaki tabancayı aldı, çevreye ateş etmeye başladı. Meltem T. telefonundaki KADES uygulaması aracılığıyla yardım istedi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI OLAN BİTENİ OTOMOBİLDEN İZLEDİ

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gökhan T., meslektaşlarının olay yerine gelmesiyle elindeki tabancayı kendisine doğrultup yaklaşılmamasını istedi. Tabancasını zaman zaman kafasına ve göğsüne yaslayan Gökhan T., eşi Meltem T.'nin çocuğuyla görüşmesini engellediğini ileri sürdü. Bu sırada çiftin 6 yaşlarındaki erkek çocukları, park kenarında Meltem T.’nin otomobilinde yaşananları izledi.

Screenshot_4

Polisler, eşi Meltem T.'nin olay yerinden ayrılması için Gökhan T.'yi ikna etmeye çalıştı. Kısa bir sürenin ardından polislerin Meltem T.'yi bir apartman bahçesine götürdüğü sırada Gökhan T. de arkasından gidip havaya doğru ateş etti. Ekipler, Meltem T.'yi ekip aracına bindirip çocuğuyla birlikte bölgeden uzaklaştırdı.

Screenshot_5

''ÇOCUMU İSTEDİĞİM ZAMAN GÖREMİYORUM''

Parkın yanındaki Palmiye Caddesi'ni yaya ve araç trafiğine kapatan polis, çevrede de geniş güvenlik önlemi aldı. Apartman bahçesinden ayrılan Gökhan T., daha sonra parka yöneldi. Parkta elinde tabancayla yürüyerek ilerleyen Gökhan T.'yi özel harekat polisleri ikna etmeye çalıştı. Çocuğunu istediği zaman göremediğini anlatan Gökhan T.'yi meslektaşları, 'Gel yapma, sorunları birlikte çözelim' sözleriyle ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından özel harekat polisleri, Gökhan T.'yi ikna ederek, ekip aracıyla polis merkezine götürdü.

Screenshot_6

Screenshot_11

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teyzesini öldürdü, çantasından aldığı paralarla ev tuttuTeyzesini öldürdü, çantasından aldığı paralarla ev tuttu
Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldıUnkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı
Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklamasıMeral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

Çok konuşulacak Tansu Çiller iddiası!

Çok konuşulacak Tansu Çiller iddiası!

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Korkunç plan! Cesetleri dolaplarda saklıyorlar çünkü...

Korkunç plan! Cesetleri dolaplarda saklıyorlar çünkü...

İmamoğlu duyurdu! 30 yıl sonra ilk kez oldu...

İmamoğlu duyurdu! 30 yıl sonra ilk kez oldu...

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.