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Antalya'da ailesiyle piknik yapan down sendromlu çocuk kayboldu

03.04.2021 03:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle piknik yapan down sendromlu 10 yaşındaki Rafettin Uğur Çimen, Köprüçay Irmağı kenarında kayboldu.

Antalya'da ailesiyle piknik yapan down sendromlu çocuk kayboldu

Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkisine piknik yapmaya giden Fatmana ve Osman Ali Çimen, bir süre sonra yanlarında göremedikleri oğullarını bölgede aramaya başladı. Çevreye bakınan Çimen çifti, çocuklarının yakınlardaki Köprüçay Irmağı'na düşmüş olabileceğinden şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Su yüzeyinde ve ırmak kenarında yapılan aramada herhangi bir ize rastlanılmadı. Arama çalışmalarının, sabah devam edeceği bildirildi. (AA)

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antalya Manavgat

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