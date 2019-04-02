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Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 16:34 | Son Güncelleme

Antalya'da Aksu Çayı'nda görülen Akdeniz foku, ekiplerin 24 saat süren titiz çalışması sonucu kendi çabasıyla denize döndü.

Antalya'da Aksu Çayı'nda farklı bir canlı türüne rastlayan vatandaşlar durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler çaydaki canlının, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan Akdeniz foku olduğunu tespit etti. Bunun üzerine olay yerine çağrılan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz fokunun kendi çabasıyla denize ulaşmasına karar verdi. Çevredeki meraklıların sayısının artması sonrası canlının zarar görebileceği endişesiyle ekipler, çayın kenarında nöbet tuttu. Yaklaşık 24 saat çayda kalan Akdeniz foku, saat 04.00 sıralarında denize doğru ilerledi.

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MACERAYA GİRİŞMİŞ

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, çaydaki bireyin yeni sütten kesilmiş çocukluk ve gençlik arasında olduğunu söyledi. Yeni avlanmayı öğrendiğinden bir besinin peşinden gelerek çaya geldiğini düşündüklerini dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, "Zaman zaman tatlı sulara beslenmek için girip çıkarlar. Muhtemelen bu fok da besinin peşinden bu tatlı suya geldi. Müdahale edip etmeme kararını uzun süre değerlendirdik. Müdahale etmeye kalkarsak zarar vereceğimizi düşündük. Tekrar kendi bölgesine denize geçeceğini düşünüyoruz. Endişemiz önüne ağ atılırsa çıkamayacağıydı, bu yüzden arkadaşlarımız bireyin yaşaması için nöbet tuttu. Genç birey maceraya girişmiş" dedi.

DÜNYADA EN FAZLA 700 KADAR VAR

Akdeniz fokunun dünyadaki sayısının 500 ile 700 arasında olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu sayının dörtte üçlük kısmının Türkiye ile Yunanistan arasında yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Özellikle Antalya ve Mersin yaşam alanları. Karadeniz'de görülürdü fakat uzun süre bu canlıyı gören olmadı. 2 yıl önce bölgede bir birey rapor edildi. Bu da umutlandıran görüntü, oradaki popülasyonun direndiğini gösteriyor. Vatandaşlarımız bu canlıyı gördüklerinde beslemesinler. İnsanlarla çok çabuk bağ kuran canlılar olduğu için beslersek yaşamlarına müdahale etmiş oluruz" dedi. (DHA)

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