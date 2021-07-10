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  4. Antalya'da Akdeniz foku plaja gelenler tarafından görüntülendi: Yunus değil ya, fok

Antalya'da Akdeniz foku plaja gelenler tarafından görüntülendi: Yunus değil ya, fok

10.07.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da doğal güzelliği ile bilinen Erenkuş Plajı’nda sabah denize giren vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Akdeniz fokunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fok, suya batıp çıkarak görsel güzellik oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşların heyecanı da seslerine yansıdı.

Antalya’da zaman zaman su yüzeyinde görünerek vatandaşların ilgi odağı olan Akdeniz foku, bu kez Muratpaşa ilçesi Erenkuş Plajında görüntülendi. Sabah saatlerinde denize giren turistlerin ve vatandaşların arasında yüzen fok, adeta görsel güzellik oluşturdu.

GÖREN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Foku karşılarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fok bir süre daha vatandaşların bulunduğu alanda göründükten sonra ortadan kayboldu. Öte yandan bir başka fok 2 gün önce Kaş İlçesi'nde sahilde dalgaların keyfini çıkartırken görüntülenmişti. O anlar da cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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(İHA)

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