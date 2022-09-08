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Antalya'da akılalmaz olay! Balkondan marketin içine düştü

08.09.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen korkunç olayda bir genç kaldığı pansiyondan marketin içine düştü. mandalı almak isterken düştüğü öğrenilen gencin market tentesi üzerinden içeriye düştüğü öğrenilirken market sahibi Esin Peksoy, ''“Çatıdan biri düştü diye aradılar. Videoyu attılar, görüntüyü izleyince şok oldum. Dua ettim, gence bir şey olmamış, Allah korumuş. Cana bir şey olmasın'' şeklinde konuştu.

Antalya'da akılalmaz olay! Balkondan marketin içine düştü

Olay, dün gece yarısı Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Bir genç, Esen Peksoy ve çocuklarının işlettiği marketin içine düştü. Ne olduğunu anlamayan aile hemen gencin yardımına koşarken, diğer taraftan 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan otizmli gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gencin Antalya’ya ailesiyle Erzurum’dan tatile geldiği ve konakladığı pansiyonun birinci katında mandalı almak isterken düştüğü öğrenildi.

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Gencin babası, "Oğlum sırtının üzerine düşmüş. Otizm rahatsızlığı vardı. Şanslıyız, daha kötüsü de olabilirdi" dedi. Market sahibi Esin Peksoy ise olayda üzücü bir durum yaşanmamasına sevindiklerini kaydetti.

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"ŞOK OLDUM"

Marketten ayrıldıktan sonra telefonunun çaldığını dile getiren Esin Peksoy, “Çatıdan biri düştü diye aradılar. Videoyu attılar, görüntüyü izleyince şok oldum. Dua ettim, gence bir şey olmamış, Allah korumuş. Ben çıkmışım marketten, olay gerçekleşmiş. Neyse ki olumsuz bir şey değil ama keşke bu da olmasaydı. Çatımız tamir edilir, önemli olan cana bir şey olmasın” diye konuştu.

Öte yandan, gencin düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere gencin çatıdan sarkarak marketin içine düştüğü ve vatandaşların yardımına koştuğu anlar yansıdı.

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(İHA)

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antalya
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