HABER

Antalya'da akılalmaz olay: Sahte avukat kimliği ile dolandırıcılık yapmış!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

Antalya'da sahte avukat kimliği ile avukatlık ofisi açarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Antalya’da vatandaşların suç duyuruları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte belgelerle avukatlık yaptığı öne sürülen M.Ö'yü adliye yakınında gözaltına aldı.

M.Ö'nün avukatlık ofisi olarak kullandığı Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'ndeki iş yerinde adına düzenlenmiş sahte avukat kimlik kartı, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi, avukatlık danışmanlık sözleşmeleri, avukat cübbesi, avukat olduğunu gösteren isimlik, ofisinin duvarlarına asılı avukat cübbesiyle çekilmiş fotoğraflar ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca bilgisayar, hard disk, 5 bellek, hafıza kartına da el konuldu.

M.Ö.’nün kullandığı avukat kimlik kartı, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukata ait olduğu, avukatın müşteki olarak alınan ifadesinde kendisine 12 yıldır taraf olmadığı çok sayıda davaya ilişkin tebligat geldiğini bildirdiği bilgisine ulaşıldı.

sahte-avukat-2

Şüphelinin Antalya'da yaşayan Kerim K. isimli bir kişiden gayrimenkul davasını takip etme vaadiyle 20 bin lira aldığı, çok sayıda vatandaştan da icra takibi yapma vaadiyle çek ve senet aldığı tespit edildi.

Şüphelinin "dolandırıcılık" suçlamasıyla 12 ayrı aranma kaydığının olduğu ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

M.Ö. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

PARTNERSevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!Sevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!
FETÖ'nün 'ev ablası', tüp bebek merkezinde yakalandıFETÖ'nün 'ev ablası', tüp bebek merkezinde yakalandı
Cinayet şüphelisi, aç kalınca polise teslim olduCinayet şüphelisi, aç kalınca polise teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya sahte avukat kimliği avukat dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çürümeye terk edilmişti! Son halini gören şaştı kaldı

Çürümeye terk edilmişti! Son halini gören şaştı kaldı

Burnundan çıkan şey şoke etti

Burnundan çıkan şey şoke etti

E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç

E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç

Erzurum'da çocuğa cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti!

Erzurum'da çocuğa cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti!

Boeing 747 kokpitinden eşsiz görüntüler

Boeing 747 kokpitinden eşsiz görüntüler

Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!

Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.