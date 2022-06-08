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Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! Ekmeği ucuza satıyor diye kurşun yağmuruna tutuldular

08.06.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da fırıncılık yapan kişi, meslektaşı Osman Soylu’ya ait fırına ateş açtı. 4 liralık ekmeği 2,25'e sattığı gerekçesiyle Soylu'nun iş yerini kurşun yağmuruna tutan İ.A. olay yerinden kaçarken, ölen ya da yaralanan olmadı. Polise şikayette bulunan Soylu, ''Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. İçeride doğumuna 10 gün kalan eşim Kübra Soylu ve müşteriler vardı. Beni ölümle tehdit etti. Daha sonra tüfekle ateş etti. İnsanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz'' dedi.

Olay, öğle saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi. 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip, geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.

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''UCUZA EKMEK SATMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Polise şikayetçi olan Osman Soylu, "Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. Elinde tüfekle geldi. İçeride doğumuna 10 gün kalan eşim Kübra Soylu ve müşteriler vardı. Beni ölümle tehdit etti. Daha sonra tüfekle ateş etti. Şansımız varmış ki dondurma dolabına isabet etti. Yine insanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kübra Soylu ise, "Önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra elindeki tüfeği görünce çok korktum. Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Adeta dehşeti yaşadım" diye konuştu.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
antalya
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