HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da alışveriş dönüşü bir anda yere yığılan adam hayatını kaybetti! Kardeşinin feryadı yürekleri dağladı

Antalya'da alışveriş dönüşü bir anda yere yığılan adam hayatını kaybetti! Kardeşinin feryadı yürekleri dağladı

30.08.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da pazar alışverişinden dönen 58 yaşındaki adam, aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ölüm haberini duyup olay yerine gelen kız kardeşinin feryatları yürekleri dağladı. Hayatını kaybeden adamın ölüm anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Pazarcı Mahallesi 1010 Sokak'ta meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki boya ustası Duran Özdemir, pazar alışverişini yaptıktan yürümeye başladı. Talihsiz adam, yürüdüğü esnada elindeki poşetlerle aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Özdemir’in hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Cumhuriyet Savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekibinin incelemeleri sırasında kardeşinin öldüğünü öğrenerek eşiyle birlikte olay yerine gelen Duran Özdemir’in kız kardeşi feryatlarıyla ortalığı inletirken uzun süre sakinleştirilemedi. Duran Özdemir’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Duran Özdemir’in her hafta olduğu gibi pazartesi pazarından evinin ihtiyaçlarını aldığı, son olarak kasaba uğrayıp alışveriş yaptığı, Demirciler Mahallesi'ne giden dolmuşa binmek üzere elinde pazar poşetleriyle giderken yere yığılıp kaldığı belirlendi. Özdemir’in cansız bedeninin yanındaki pazar poşetlerini aracına koyan eniştesi, kayınının diyabet hastası olduğunu başka bir rahatsızlığının olmadığını söyledi.

YERE YIĞILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Duran Özdemir’in pazartesi pazarında sebze meyve aldıktan sonra uğrayıp tavuk aldığı kasaptaki görüntüleri ve yolda yürürken yere yığılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonu görünmüyor! Tam 43 kilometreSonu görünmüyor! Tam 43 kilometre
Ölümcül saldırı! Tam çantaya koyduğu sırada...Ölümcül saldırı! Tam çantaya koyduğu sırada...
Erdoğan’dan dikkat çeken paylaşımErdoğan’dan dikkat çeken paylaşım
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını döndü

Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını döndü

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

Afgan gazetecinin akıbeti belli oldu

Afgan gazetecinin akıbeti belli oldu

Üstsüz pozlarını paylaştı! "Sütyen berbat"

Üstsüz pozlarını paylaştı! "Sütyen berbat"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Saniye saniye görüntülendi! Polis memuru otobüs ile araç arasına sıkıştı

Saniye saniye görüntülendi! Polis memuru otobüs ile araç arasına sıkıştı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.