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Antalya'da, Alman asıllı Türk vatandaşı yatağında ölü bulundu

23.01.2021 23:15 | Son Güncelleme:
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Antalya'da, Alman asıllı Türk vatandaşı yatağında ölü bulundu

Antalya'da, Alman asıllı Türk vatandaşı Andreas Moussa (52), çilingir yardımıyla girilen 'home ofis' olarak kullandığı dairede televizyon açık halde, yatağında uzanır vaziyette ölü bulundu.

Olay, saat 20.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Şarampol Caddesi’nde bulunan bir iş hanının birinci katında bulunan ofiste meydana geldi.

Alman asıllı Türk vatandaşı Andreas Moussa'dan uzun süre haber alamayan yakınları, iş hanı içerisinde komşusu olan ve dövme işiyle uğraşan Mehmet Ozan Gürler'i arayarak 'home ofis' olarak kullandığı daireye bakmasını istedi. Gürler, yangın merdiveninin penceresinden daireye baktığında Moussa'yı yatağında hareketsiz şekilde yatarken gördü.

KOMŞUSU DEVRİYE YAPAN POLİSLERE HABER VERDİ

Gürler, hemen aşağıya inerek yolda devriye yapan polis ekiplerine haber verdi. Ekipler ve Gürler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının kapalı olmasından dolayı ekipler tarafından çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla girilen evde sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Alman asıllı Türk vatandaşı olan Andreas Moussa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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TELEVİZYON AÇIK HALDEYDİ

Olay yerine gelen belediye tabibi ölümü şüpheli görürken, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Andreas Moussa'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada haberi alan Andreas Moussa’nın üvey oğlu olduğu öğrenilen bir kişi de olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Ekipler, daireye girdikleri esnada televizyonun açık olduğunu görürken, Moussa'nın ise üzerine battaniye serili olarak yatağında olduğu öğrenildi.

"AŞAĞIYA İNİP POLİSLERE HABER VERDİM"

Mehmet Ozan Gürler (39), "Yakınları eşimi aradı ve Moussa'dan haber alamadıklarını söyleyerek bakmamızı istedi. Ben de gidip kapısına vurarak zile bastım. Ses alamayınca, kapıya kulağımı dayadım içeriden televizyon sesi geliyordu. Yangın merdiveninden dolaşarak cama baktım. Cam açıktı, oğluna telefonda 'Bak cam açık ama perde kapalı, perdeyi açayım mı dedim', o da bana 'Aç, ulaşamıyorum' dedi. Ben de perdeyi açtım, bir baktım ölü olduğunu gördüm. Ondan sonra aşağıya inerek devriye gezen polislere haber verdim" dedi. (DHA)

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