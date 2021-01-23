Antalya'da, Alman asıllı Türk vatandaşı yatağında ölü bulundu

Olay, saat 20.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Şarampol Caddesi’nde bulunan bir iş hanının birinci katında bulunan ofiste meydana geldi.

Alman asıllı Türk vatandaşı Andreas Moussa'dan uzun süre haber alamayan yakınları, iş hanı içerisinde komşusu olan ve dövme işiyle uğraşan Mehmet Ozan Gürler'i arayarak 'home ofis' olarak kullandığı daireye bakmasını istedi. Gürler, yangın merdiveninin penceresinden daireye baktığında Moussa'yı yatağında hareketsiz şekilde yatarken gördü.

KOMŞUSU DEVRİYE YAPAN POLİSLERE HABER VERDİ

Gürler, hemen aşağıya inerek yolda devriye yapan polis ekiplerine haber verdi. Ekipler ve Gürler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının kapalı olmasından dolayı ekipler tarafından çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla girilen evde sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Alman asıllı Türk vatandaşı olan Andreas Moussa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

TELEVİZYON AÇIK HALDEYDİ

Olay yerine gelen belediye tabibi ölümü şüpheli görürken, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Andreas Moussa'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada haberi alan Andreas Moussa’nın üvey oğlu olduğu öğrenilen bir kişi de olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Ekipler, daireye girdikleri esnada televizyonun açık olduğunu görürken, Moussa'nın ise üzerine battaniye serili olarak yatağında olduğu öğrenildi.