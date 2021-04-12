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  4. Antalya'da apartman sakinleri imamın eşliğinde ilk teravih namazını böyle kıldı

Antalya'da apartman sakinleri imamın eşliğinde ilk teravih namazını böyle kıldı

12.04.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir apartmanda oturanlar ilk teravih namazını, daire kapılarını açık bırakarak sesini duydukları komşuları imamın eşliğinde kıldı.

Antalya'da apartman sakinleri imamın eşliğinde ilk teravih namazını böyle kıldı

Merkez Mahallesi Tuba Sitesi'ndeki 10 daireli apartmanın sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla camilerde teravih namazının kılınmayacak olması nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak birlikte namazlarını eda etmenin yolunu buldu.

MERDİVEN BOŞLUĞUNDA EZAN OKUDU

Apartmanın birinci katında oturan İmam Basri İşbilir, yatsı vaktinin gelmesiyle dairesinden çıkarak merdiven boşluğunda ezan okudu. Ezanı duyan apartman sakinleri dairelerinin kapılarını açıp, İşbilir'in sesini duyabilecekleri noktaya seccadelerini serdi.

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İşbilir de kendi dairesinin kapısını açık bırakarak yüksek sesle komşularına yatsı ve ilk teravih namazını kıldırdı.

İmam İşbilir, gazetecilere, daha önce evde cemaatle namaz kıldıklarını ancak birbirini görmeden komşularıyla ilk kez namaz kıldıklarını söyledi.

RAMAZAN BOYUNCA BU SİSTEMİ UYGULAYACAKLAR

Ramazan boyunca namazları bu sistemle kılmayı planladıklarını anlatan İşbilir, sesini duyurabildiği herkesin cemaate katılabileceğini ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya

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